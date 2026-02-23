Зимняя Олимпиада — 2026
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ

Белый дом картинкой с двумя птицами высмеял Канаду после проигрыша на ОИ

Администрация США не удержалась от насмешек в адрес северного соседа после победы американской сборной над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира. В аккаунте Белого дома в соцсети X появилось изображение белоголового орлана, прижимающего к земле канадского гуся, что стало символическим ответом на пафосное заявление экс-премьера Джастина Трюдо.

В феврале 2025 года Трюдо написал, что «США не отнять Канаду», «как не отнять нашу игру». Теперь, после того как американцы впервые с 1980 года обыграли канадцев в олимпийском хоккейном финале, Белый дом напомнил Оттаве об этих словах с помощью едкой картинки.

Птицы — символы США и Канады. Ирония усугубляется тем, что президент США Дональд Трамп еще в январе прошлого года предлагал Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, обещая решение торговых проблем и защиту от внешних угроз. Финальный матч, прошедший 22 февраля, завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу США.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заметил, что такая хоккейная встреча может стать одной из последних. По его словам, не исключено, что американская сторона добьется своего и лишит Канаду самостоятельности.

