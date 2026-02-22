Зимняя Олимпиада — 2026
Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сборная США одержала историческую победу над командой Канады в финале олимпийского хоккейного турнира в Италии, однако, по словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, такая встреча может стать одной из последних. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал символичное изображение белоголового орлана, терзающего канадского гуся, сопроводив его ироничным комментарием о будущем Канады.

Команда США одержала победу над своим будущим 52-м штатом. Один из последних хоккейных турниров между США и Канадой, — подчеркнул Дмитриев.

Воскресный финал завершился со счетом 2:1 в пользу американцев в овертайме. Для США это первое олимпийское золото в хоккее с легендарного 1980 года. Дмитриев с помощью картинки обыграл не только спортивный результат, но и недавние заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США.

Ранее сообщалось, что американская сборная занимает первое место в истории Олимпийских игр по общему количеству медалей (3128 наград за 54 участия). Второе место оказалось у России и СССР, спортсмены завоевали 2011 медалей за 32 летние и зимние Олимпиады. Замыкает топ-5 Германия — 1880 медалей.

