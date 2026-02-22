Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 20:20

Россия вошла в топ-3 стран по олимпийским медалям за всю историю

Россия заняла второе место в медальном зачете за всю историю Олимпиад

Спортсмены сборной США во время парада атлетов на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр Спортсмены сборной США во время парада атлетов на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр Фото: РИА Новости
Сборная России и СССР занимает второе место в истории Олимпийских игр по общему количеству медалей — 2011 медалей за 32 летние и зимние Игры, передает «РБК. Спорт». США занимают первое место — 3128 наград за 54 участия.

Замыкают топ-5 Германия — 1880, Великобритания — 1019 и Франция — 977. В десятку также вошли Италия, Китай, Швеция, Япония и Норвегия. По общему числу золотых медалей лидируют США — 1231. На втором месте — Россия и СССР — 748, замыкает тройку лучших Германия — 621 золотая медаль.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.

До этого появилась информация, что впервые с 2010 года и в третий раз в истории сборная Украины не смогла завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх. Помимо 2010 года украинцы оставались без наград в 2002 году.

