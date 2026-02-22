Россия вошла в топ-3 стран по олимпийским медалям за всю историю

Сборная России и СССР занимает второе место в истории Олимпийских игр по общему количеству медалей — 2011 медалей за 32 летние и зимние Игры, передает «РБК. Спорт». США занимают первое место — 3128 наград за 54 участия.

Замыкают топ-5 Германия — 1880, Великобритания — 1019 и Франция — 977. В десятку также вошли Италия, Китай, Швеция, Япония и Норвегия. По общему числу золотых медалей лидируют США — 1231. На втором месте — Россия и СССР — 748, замыкает тройку лучших Германия — 621 золотая медаль.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.

До этого появилась информация, что впервые с 2010 года и в третий раз в истории сборная Украины не смогла завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх. Помимо 2010 года украинцы оставались без наград в 2002 году.