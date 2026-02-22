Зимняя Олимпиада — 2026
Россия установила антирекорд по медалям на Олимпиаде в Италии

Россия завоевала одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду — 2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева перепутала лыжи во время женского марафона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. После прохождения отсечки 21,6 км 23-летняя спортсменка решила сменить инвентарь и по ошибке заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних Дотцлер.

Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российским спортсменам нет необходимости участвовать в церемонии закрытия Игр в Италии. По ее словам, это событие никак не унизит достоинство россиян, но нужды посещать его она не видит. Она также призналась, что рассчитывала на возвращение россиянам флага и гимна в процессе Олимпиады, однако этого не случилось.

