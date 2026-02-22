Непряева перепутала лыжи во время марафона на Олимпиаде Непряева перепутала боксы при смене лыж на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева перепутала лыжи во время женского марафона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. После прохождения отсечки 21,6 км 23-летняя спортсменка решила сменить инвентарь и по ошибке заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних-Дотцлер.

Ошибка с чужими лыжами может привести к дисквалификации российской спортсменки. На момент этого инцидента россиянка шла 11-й, отставая от лидера гонки на 2 минуты 34,8 секунды. Марафонская дистанция стала финальным аккордом лыжной программы на зимних Играх, которые официально завершаются в это воскресенье, 22 февраля.

Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она заняла 17-е место в скиатлоне и 36-е — в спринте, не пробившись в четвертьфинал. При этом лыжница является двукратной чемпионкой России и победительницей юниорского чемпионата мира 2022 года.

До этого тренер Егор Сорин сообщил, что Непряева и Савелий Коростелев примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.