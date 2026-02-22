Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 13:30

Непряева перепутала лыжи во время марафона на Олимпиаде

Непряева перепутала боксы при смене лыж на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская лыжница Дарья Непряева перепутала лыжи во время женского марафона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. После прохождения отсечки 21,6 км 23-летняя спортсменка решила сменить инвентарь и по ошибке заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних-Дотцлер.

Ошибка с чужими лыжами может привести к дисквалификации российской спортсменки. На момент этого инцидента россиянка шла 11-й, отставая от лидера гонки на 2 минуты 34,8 секунды. Марафонская дистанция стала финальным аккордом лыжной программы на зимних Играх, которые официально завершаются в это воскресенье, 22 февраля.

Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она заняла 17-е место в скиатлоне и 36-е — в спринте, не пробившись в четвертьфинал. При этом лыжница является двукратной чемпионкой России и победительницей юниорского чемпионата мира 2022 года.

До этого тренер Егор Сорин сообщил, что Непряева и Савелий Коростелев примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

лыжи
соревнования
олимпиады
лыжницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23 февраля выходной или нет? Будем ли отдыхать, производственный календарь
Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США
«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах
«Пили кофе»: Лавров раскрыл главное занятие еропейских делегатов в Женеве
Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов
«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию
Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей
Песков назвал важное качество Путина
Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта
Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи
Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева
Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине
Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали
Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов
Политолог раскрыл, что заставит Зеленского согласиться на мирные условия
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
Сырский признал превосходство ВВС России за счет бомб и новейших ракет
Во Франции «разнесли» Макрона за его просьбу к Трампу
Гражданство РФ и миллионные заработки: как живет осудивший СВО рэпер Markul
Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.