Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 17:40

Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады

Тренер Сорин: Коростелев и Непряева побегут на Кубке мира сразу после Олимпиады

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр, сообщил тренер спортсменов Егор Сорин в беседе с «Матч ТВ». Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

По словам наставника, спортсмены не станут возвращаться в Россию после главного старта четырехлетия, а останутся в Европе для участия в международных соревнованиях. Коростелев и Непряева выступают на этапах Кубка мира в нейтральном статусе с конца 2025 года.

Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции, — сказал Сорин.

Ранее сообщалось, что Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

россияне
спортсмены
лыжники
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.