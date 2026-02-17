Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады Тренер Сорин: Коростелев и Непряева побегут на Кубке мира сразу после Олимпиады

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр, сообщил тренер спортсменов Егор Сорин в беседе с «Матч ТВ». Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

По словам наставника, спортсмены не станут возвращаться в Россию после главного старта четырехлетия, а останутся в Европе для участия в международных соревнованиях. Коростелев и Непряева выступают на этапах Кубка мира в нейтральном статусе с конца 2025 года.

Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции, — сказал Сорин.

Ранее сообщалось, что Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».