Сопартийцы начали глумиться над лидером СДПГ и вице-канцлером ФРГ

Вице-канцлер Германии и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль столкнулся с насмешками даже со стороны однопартийцев, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По его информации, на фоне падения авторитета и популярности внутри фракции политик стал получать обидные прозвища.

Взаимоотношения членов СДПГ с ее сопредседателем в настоящее время напоминают отношения в паре после завершения периода увлечения. Первая фаза влюбленности прошла, и теперь недостатки друг друга начинают действительно раздражать, — говорится в публикации.

Уточняется, что один из депутатов постоянно называет вице-канцлера «Ларсом-лозунгом». Это связано с тем, что на заседаниях Клингбайль повторяет одни и те же ободряющие фразы. Другой сопартиец называет его «булочкой», сравнивая сопредседателя фракции с мягким и безвкусным хлебом.

Ранее Клингбайль заявил, что в отправке немецких военных на Украину пока нет необходимости. По его словам, важно понять, как Россия отреагирует на подобные желания европейских стран.