В Германии обозначили позицию по отправке военных на Украину Вице-канцлер ФРГ: пока нет необходимости в отправке немецких военных на Украину

Пока нет необходимости в отправке немецких военных на Украину, заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. По его словам, которые приводит газета Neuen Osnabrücker Zeitung, важно понять, как Россия отреагирует на желание европейских стран направить своих солдат.

Не следует ставить телегу впереди лошади, а нужно обсуждать этот вопрос только тогда, когда это действительно необходимо, — сказал Клингбайль.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна планирует в 2026 году передать Украине ракеты «воздух — воздух» Sidewinder из своих армейских запасов. При этом Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию кризиса.

Кроме того, Писториус отметил, что Германия передала Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и девятый по счету комплекс Iris-T. Он уточнил, что поставка систем Patriot была осуществлена совместно с Норвегией.

До этого стало известно, что опрос выявил растущую тенденцию в Германии и Франции к пересмотру объемов финансовой поддержки Украины. Значительная часть населения обеих стран склоняется к сокращению помощи.