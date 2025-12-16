Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:54

Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германия передала Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и девятый по счету комплекс Iris-T, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он уточнил, что поставка систем Patriot была осуществлена совместно с Норвегией, передает Corriere della Sera.

С момента нашей последней встречи мы укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot, а также поставке девятого комплекса Iris-T, — сказал Писториус.

Министр также сообщил, что в следующем году Германия передаст Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ее ПВО. Кроме того, Берлин выделил дополнительные $200 млн (более 15 млрд рублей) на закупку критически важных вооружений и боеприпасов в рамках программы НАТО Purl, предполагающей приобретение оружия для Украины у США.

Ранее Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS Deutschland организовать производство запчастей на Украине, о чем сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом. По его словам, филиал также займется обучением местных рабочих.

Украина
Германия
оружие
СВО
