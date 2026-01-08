Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 17:25

«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева

Мерц: Запад не сможет отправить войска на Украину без согласия России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Социальные сети
Отправка британских и французских войск на Украину невозможна без предварительного согласия России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Как передает Bild, политик пояснил, что подписанный меморандум о взаимопонимании с Украиной предусматривает размещение миротворческих сил только после завершения боевых действий. Для этого необходимо заключить официальное соглашение с Россией.

Никто, ни одна из стран-членов ЕС или за его пределами, не считает, что мы должны сейчас входить в Украину, чтобы вмешиваться в текущий конфликт. Последовательность должна быть такой: сначала — прекращение огня, затем — гарантии безопасности для Украины, а уже потом — долгосрочное соглашение с Россией. И все это, разумеется, невозможно без согласия России, — сказал Мерц.

Ранее канцлер Германии потребовал от украинского президента Владимира Зеленского остановить массовый отток мужского населения в страны Европейского союза. По его словам, эта проблема уже неоднократно обсуждалась на различных встречах в Брюсселе.

До этого сообщалось о росте разногласий между Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причиной обострения противоречий стало предложение Макрона возобновить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Скрывать расхождения во взглядах двум политикам становится все сложнее. Их открытое столкновение уже не выглядит таким маловероятным, как раньше.

Франция
Великобритания
Германия
Украина
Фридрих Мерц
