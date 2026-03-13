Заключенный сбежал из колонии-поселения и получил 1,5 года «строгача» В Башкирии заключенный получили 1,5 года строгого режима за побег из колонии

В Башкирии вынесли приговор 50-летнему Собру Тургунбоеву, который в августе 2025 года сбежал из колонии-поселения, сообщает Telegram-канал Mash Batash. За побег мужчина получил полтора года строгого режима в дополнение к предыдущему сроку.

Инцидент произошел в ИК-3 в поселке Шакша под Уфой. Тургунбоев отбывал там наказание за кражу — 2,5 года лишения свободы. Колония-поселение отличается мягкими условиями: там нет усиленной охраны, заключенные ходят в гражданской одежде и могут работать за пределами учреждения. Этим и воспользовался осужденный, чтобы скрыться.

Беглеца задержали в Челябинской области. На суде Тургунбоев полностью признал свою вину. Теперь он отправится в колонию строгого режима.

