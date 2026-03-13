Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:47

Заключенный сбежал из колонии-поселения и получил 1,5 года «строгача»

В Башкирии заключенный получили 1,5 года строгого режима за побег из колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Башкирии вынесли приговор 50-летнему Собру Тургунбоеву, который в августе 2025 года сбежал из колонии-поселения, сообщает Telegram-канал Mash Batash. За побег мужчина получил полтора года строгого режима в дополнение к предыдущему сроку.

Инцидент произошел в ИК-3 в поселке Шакша под Уфой. Тургунбоев отбывал там наказание за кражу — 2,5 года лишения свободы. Колония-поселение отличается мягкими условиями: там нет усиленной охраны, заключенные ходят в гражданской одежде и могут работать за пределами учреждения. Этим и воспользовался осужденный, чтобы скрыться.

Беглеца задержали в Челябинской области. На суде Тургунбоев полностью признал свою вину. Теперь он отправится в колонию строгого режима.

Ранее губернатор американского штата Алабама Кей Айви помиловала 75-летнего Чарльза Бертона, заменив смертный приговор на пожизненное заключение всего за два дня до казни. Мужчина провел в камере смертников 35 лет за ограбление, в ходе которого его сообщник убил продавца.

Башкирия
заключенные
приговоры
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.