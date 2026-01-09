Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 00:05

Приметы 9 января — Степанов день: колья, кони и святочные гадания

Приметы 9 января
9 января православная церковь чтит память апостола Стефана. В народе его просто прозвали Степаном, а дату — Степановым днем или Степановыми трудами. Это был важный день для хозяев и работников: именно на Степана заканчивались сроки прежних договоров и нанимались новые пастухи и батраки. В народе говорили: «Степан колья тешет», имея в виду обычай защищать дом от нечисти.

Погодные приметы на Степанов день, 9 января

Погода в этот день помогала крестьянам понять, насколько суровой будет остаток зимы и каким ждать урожай.

  • Если на деревьях виден иней — год будет богатым на урожай зерновых.

  • Снегопад на Степана предвещал дождливое лето и обилие ягод в лесу.

  • Туман над землей — к скорому потеплению и оттепели.

  • Красный месяц на небе сулил снежную и теплую погоду на следующий день.

  • Морозный и ясный день — к хорошему урожаю и благополучию.

Приметы о лошадях, других животных и птицах на 9 января

Святой Стефан считался покровителем лошадей, поэтому с ними были связаны особые ритуалы. Лошадей поили «через серебро». Чтобы кони были здоровыми и выносливыми, в ведро с водой клали серебряную монету или кольцо. Если лошадь ложилась на снег — ждали потепления. Если конь ведет себя беспокойно и фыркает — к сильной метели.

  • Не только кони! Приметы о птицах гласят: если вороны гнездятся на снегу — жди скорого тепла. Если же они сидят на верхушках деревьев — морозы усилятся.

Бережем лошадей: что нельзя делать 9 января

  • Тяжело работать после заката. Считалось, что вечер нужно провести в праздновании или отдыхе, иначе можно «протрубить» удачу.

  • Пользоваться режущими предметами без нужды. Особенно мужчинам советовали не брать в руки топоры и ножи (кроме обрядового тесания кольев), чтобы не навлечь травмы.

  • Обижать лошадей и других животных. Любое грубое обращение со скотиной в день ее покровителя могло привести к болезням в хлеву.

  • Выбрасывать хлебные крошки. Их следовало отдать птицам, чтобы в доме всегда был достаток.

  • Отказывать в еде и крове просящим. Степанов день призывал к щедрости, а скупость могла обернуться финансовыми потерями.

Гадаем и угощаем: что можно и нужно делать 9 января

  • Устанавливать колья во дворе. Наши предки вбивали по углам двора осиновые колья. Верили, что это создаст магический барьер, через который в дом не сможет пробраться нечистая сила («ведьмы»).

  • На Степана заключали сделки с пастухами на весенне-летний сезон. Хорошего пастуха принято было угощать и одаривать, так как верили, что он знает язык зверей.

  • Угощать соседей. Продолжались Святки, люди ходили друг к другу в гости с пряниками в форме птиц и зверей.

  • Умываться талой водой. Девушки верили, что если 9 января умыться водой из чистого снега, это поможет сохранить красоту и избавит от «грусти-тоски».

  • Гадать на замужество. Девушки рассыпали на столе семена: если выпадало четное количество — скоро свадьба.

Что и как построить из снега во дворе, читайте у нас в статье.

