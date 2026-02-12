Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 00:39

Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 февраля

Мошенники начали рассылать фейковые валентинки от имени Дурова перед 14 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали рассылать сообщения о валентинках от миллиардера Павла Дурова и просить перейти по ссылке, передает Telegram-канал «112». Некоторые из них ведут на фишинговый сайт с обещанием розыгрыша дорогой техники.

Если жертва выбирает денежный приз, ей предлагают оплатить пошлину и ввести банковские реквизиты. В результате мошенники получают доступ к карте и аккаунту в Telegram, а ущерб может исчисляться миллионами рублей.

Ранее руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с NEWS.ru рассказал, что мошенники в России активно используют тактику давления и ложных представлений, чтобы заставить граждан оплатить ненужные работы с водосчетчиками. По его словам, злоумышленники рассылают поддельные уведомления или звонят жильцам, представляясь официальными лицами.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что для обеспечения безопасности детей следует ограничить распространение их личных данных в интернете. По его словам, также необходимо ограждать ребенка от материалов, не подходящих для его возрастной категории.

мошенники
валентинки
Павел Дуров
Telegram
