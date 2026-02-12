Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 февраля Мошенники начали рассылать фейковые валентинки от имени Дурова перед 14 февраля

Мошенники начали рассылать сообщения о валентинках от миллиардера Павла Дурова и просить перейти по ссылке, передает Telegram-канал «112». Некоторые из них ведут на фишинговый сайт с обещанием розыгрыша дорогой техники.

Если жертва выбирает денежный приз, ей предлагают оплатить пошлину и ввести банковские реквизиты. В результате мошенники получают доступ к карте и аккаунту в Telegram, а ущерб может исчисляться миллионами рублей.

