Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 10:50

Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белый дом опубликовал в соцсети Х праздничные открытки в честь Дня святого Валентина с изображением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американского лидера Дональда Трампа, мигрантов и Гренландии. Так, валентинка, на которой изображена карта Гренландии, содержит послание «Пришло время определить наши отношения».

Валентинка с изображением Мадуро на красном фоне подписана словами «You captured my heart», что переводится как «Ты покорил мое сердце». При этом слово «capture» в первую очередь имеет значение «захватить». На розовой валентинке Трамп держит в руках папку «исполнительный приказ №4547» с подписью «Ты моя Валентинка».

На четвертой картинке представлен демократ, который, предположительно, разговаривает с иммигрантом. Надпись на валентинке гласит: «Моя любовь к тебе так же сильна, как любовь демократов к нелегалам, я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой!».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и европейские страны ведут переговоры относительно Гренландии. По его словам, обе стороны «хорошо ладят». По мнению хозяина Белого дома, удалось согласовать уже многие моменты. Республиканец выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».

