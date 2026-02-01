Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией

Переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чье выступление транслировала пресс-служба Белого дома. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».

Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. <...> Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку, — сказал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии, заявив, что это может создать опасный прецедент. Он также осудил европейские страны за отправку небольшого военного контингента в поддержку Дании.

Ранее появилась информация, что делегации Дании, Соединенных Штатов и Гренландии провели трехстороннюю встречу, посвященную арктической повестке. Основной темой переговоров, состоявшихся 28 января, стали вопросы безопасности в регионе с учетом интересов всех сторон.