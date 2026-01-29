Спорящие из-за Гренландии стороны провели встречу

Представители Дании, Соединенных Штатов и Гренландии провели трехстороннюю встречу, посвященную арктической повестке. Основной темой переговоров, состоявшихся 28 января, стали вопросы безопасности в регионе с учетом интересов всех сторон, сообщило агентство Ritzau со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

Министерство иностранных дел подтверждает, что сегодня состоялась встреча должностных лиц из Дании, Гренландии и США для обсуждения того, как мы можем решить волнующие Америку проблемы безопасности в Арктике при соблюдении красных линий королевства, — указано в публикации.

Это событие стало продолжением диалога, начатого на более высоком уровне двумя неделями ранее. В середине января в Вашингтоне прошли переговоры министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена и главы внешнеполитического ведомства Гренландии Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

По итогам той встречи, как отмечал позже Расмуссен, Дании не удалось склонить американскую сторону к отказу от интереса к Гренландии. Однако стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет на регулярной основе изучать возможность достижения компромисса по будущему статусу и роли острова в контексте арктической безопасности.