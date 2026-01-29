Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 06:50

Спорящие из-за Гренландии стороны провели встречу

Ritzau: представители Дании, США и Гренландии провели встречу по теме Арктики

Группа людей, туристы, вид на фьорд Дог-Фьорд к западу от фьорда Сермилик, Калааллит-Нунаат, Восточная Гренландия Группа людей, туристы, вид на фьорд Дог-Фьорд к западу от фьорда Сермилик, Калааллит-Нунаат, Восточная Гренландия Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Представители Дании, Соединенных Штатов и Гренландии провели трехстороннюю встречу, посвященную арктической повестке. Основной темой переговоров, состоявшихся 28 января, стали вопросы безопасности в регионе с учетом интересов всех сторон, сообщило агентство Ritzau со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

Министерство иностранных дел подтверждает, что сегодня состоялась встреча должностных лиц из Дании, Гренландии и США для обсуждения того, как мы можем решить волнующие Америку проблемы безопасности в Арктике при соблюдении красных линий королевства, — указано в публикации.

Это событие стало продолжением диалога, начатого на более высоком уровне двумя неделями ранее. В середине января в Вашингтоне прошли переговоры министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена и главы внешнеполитического ведомства Гренландии Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

По итогам той встречи, как отмечал позже Расмуссен, Дании не удалось склонить американскую сторону к отказу от интереса к Гренландии. Однако стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет на регулярной основе изучать возможность достижения компромисса по будущему статусу и роли острова в контексте арктической безопасности.

Дания
Гренландия
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огневой карман» для ВСУ, срыв контратаки: новости СВО к утру 29 января
Гигантские трещины на льду разделили сахалинских рыбаков
В МИД раскрыли, на что Евросоюз потратил российские активы
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
В МИД ответили, есть ли у России связь с НАТО
Родственники жертвы требуют пересмотреть приговор известному маньяку
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 января: инфографика
Вратарь «Бенфики» забил гол и вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов
Россиянам напомнили о сроках санитарной обработки мусоропровода
Составлен топ неочевидных продуктов, мешающих похудению
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 января
В Госдуме предложили изменить стоимость высшего образования в России
Tesla перестанет выпускать ряд электромобилей ради роботов-гуманоидов
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью девяти БПЛА
«Возможно, даже сегодня вечером»: в США сделали заявление об Украине
Турэксперт дала совет перед поездкой за границу не по путевке
В Госдуме предложили добавить еще одну функцию в MAX
Аналитик объяснил, почему Киев согласился на переговоры
«Наши люди есть»: подполье срывает логистику ВСУ на Украине
«Молнии» выжгли центры управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.