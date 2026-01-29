Рубио рассказал о ходе переговоров США с Данией по Гренландии Рубио: итоги консультаций США с Даний по Гренландии вскоре будут объявлены

Администрация США активно ведет переговоры с Данией о будущем Гренландии, сообщил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Вашингтон ожидает, что соглашение, устраивающее все стороны, будет достигнуто в ближайшее время.

Госсекретарь подчеркнул, что диалог ведется успешно. В частности, состоялись встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, добавил Рубио, назвав их отличными.

Даже пока я с вами разговариваю, между нами и нашими партнерами в Гренландии и Дании пройдут некоторые встречи на техническом уровне по этому вопросу. И полагаю, что у нас есть процесс, который приведет к хорошему для всех результату, — сказал он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты построили секретную военную базу Camp Century подо льдами Гренландии в середине XX века. Речь идет о сети тоннелей на глубине 40 метров. Базу использовали в годы холодной войны, затем США пришлось покинуть объект.

До этого военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что на американской базе Тула в Гренландии размещен один из ключевых радаров системы предупреждения о ракетном нападении США AN/FPS-132. Вашингтон заинтересован в регионе и может разместить там новейшую систему ПВО «Золотой купол».