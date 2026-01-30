Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:17

Зеленский обрушился с критикой на действия Трампа

Зеленский раскритиковал Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал американского лидера Дональда Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии, заявив, что это может создать опасный прецедент, сообщает «Страна.ua». Он также осудил европейские страны за отправку небольшого военного контингента в поддержку Дании.

Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то <...> Что это значит? Какой сигнал? — добавил Зеленский.

Украинский лидер назвал историю с Гренландией «специфической» и выразил опасение, что она может быть использована для требования от Киева территориальных уступок.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия США в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

До этого стало известно, что Трампа предупредили о риске импичмента, если он продолжит рассматривать вариант силового контроля над Гренландией. По сведениям источника, часть конгрессменов выразила недовольство тем, что администрация вновь обсуждает военный сценарий без консультаций с законодательной властью.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Гренландия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Зеленский обрушился с критикой на действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.