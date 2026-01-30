Зеленский обрушился с критикой на действия Трампа Зеленский раскритиковал Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал американского лидера Дональда Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии, заявив, что это может создать опасный прецедент, сообщает «Страна.ua». Он также осудил европейские страны за отправку небольшого военного контингента в поддержку Дании.

Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то <...> Что это значит? Какой сигнал? — добавил Зеленский.

Украинский лидер назвал историю с Гренландией «специфической» и выразил опасение, что она может быть использована для требования от Киева территориальных уступок.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия США в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

До этого стало известно, что Трампа предупредили о риске импичмента, если он продолжит рассматривать вариант силового контроля над Гренландией. По сведениям источника, часть конгрессменов выразила недовольство тем, что администрация вновь обсуждает военный сценарий без консультаций с законодательной властью.