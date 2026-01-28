Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:33

Захарова рассказала о панике внутри НАТО из-за отсутствия одного пункта

Захарова: НАТО в панике, потому что некому пожаловаться на США из-за Гренландии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия США в отношении Гренландии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

Их же приучили, их национальное законодательство выстроили таким образом, что жаловаться можно только внутри НАТО на тех, кто находится вне НАТО. А пункта о том, как жаловаться внутри НАТО на тех, кто в НАТО находится, там нет, — отметила она.

Также Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский терактами против мирного населения России хочет добиться срыва мирных переговоров. Она уточнила, что есть и другие причины таких решений.

Ранее сообщалось, что в обновленной Стратегии национальной обороны США Россия была официально обозначена как постоянная угроза для стран НАТО на восточном фланге. Документ Пентагона констатирует, что эта оценка сохранится для Москвы в обозримом будущем.

