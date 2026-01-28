Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:24

Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России

Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать переговоры с помощью терактов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский терактами против мирного населения России хочет добиться срыва мирных переговоров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Она уточнила, что есть и другие причины таких решений.

Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета.

Утром 24 января пресс-служба минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
переговоры
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны, Минкультуры, Сбербанк подписали документы ради военнослужащих
Вылегжанин оценил уровень конкуренции в российских лыжных гонках
Военный эксперт рассекретил новую тактику ВСУ в зоне СВО
США выступили с жестким заявлением по Венесуэле
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок
Стальной жетон спас жизнь российскому военному
ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь
Перекрытие Крымского моста вызвало сбой в графике движения поездов
В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2»
Число жертв непогоды в США превысило 40 человек
В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал
Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России
Замминистра погиб вместе со свитой при крушении самолета в Индии
Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта
«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров
Юрист раскрыл, какой штраф может грозить за громкий скандал в квартире
В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков
В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников
Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.