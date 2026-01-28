Президент Украины Владимир Зеленский терактами против мирного населения России хочет добиться срыва мирных переговоров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Она уточнила, что есть и другие причины таких решений.

Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета.

Утром 24 января пресс-служба минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.