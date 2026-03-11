Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:33

Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара у побережья Омана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Судно под флагом Таиланда подверглось удару у побережья Омана, сообщило агентство ONA. Уточняется, что речь идет о коммерческом корабле. В агентстве уточнили, что экипаж спасен. О пострадавших при этом не сообщалось.

В 13 морских милях от побережья султаната Оман было совершено нападение на торговое судно, плавающее под флагом королевства Таиланд, — сказано в материале.

Ранее экипаж торгового судна, находящегося в Персидском заливе, сообщил о взрыве в 31 морской миле к северо-западу от порта Халифа в эмирате Абу-Даби. Он прогремел после пролета черного истребителя, выпустившего неизвестный снаряд.

Позже экс-главком объединенными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис сообщал, что Иран способен в течение нескольких дней превратить Ормузский пролив в «адский пейзаж» за счет морских мин. По его оценке, в распоряжении страны может находиться более 5 тыс. морских мин. Он добавил, что США и их союзники обладают средствами для устранения такой угрозы, однако операция по разминированию потребует значительного времени.

