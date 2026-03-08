В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди назвал действия США и Израиля против Ирана аморальными и незаконными. Он также призвал стороны конфликта как можно скорее вернуться к переговорам.

Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными, — отметил аль-Бусаиди.

Глава МИД Омана добавил, что считает неприемлемыми ответные шаги Тегерана в отношении соседних арабских стран. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и перехода к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее в СМИ сообщили, что США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта в военной операции против Ирана. ИИ применяется для разведки, выбора целей и планирования ударов. Технологии помогают ускорить обработку разведданных, включая видео, перехваченные переговоры и спутниковые снимки.

Между тем источники в Белом доме сообщили, что США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку подразделений спецопераций для установления контроля над объектами и их последующего вывода из строя, если будет принято решение о фактическом уничтожении ядерного потенциала Ирана.