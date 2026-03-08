Израиль ликвидировал ключевую фигуру в военном штабе Ирана

Израильские ВВС нанесли удар в Тегеране, ликвидировав начальника центрального штаба ВС Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Бабаиан занимал пост главы военного штаба верховного лидера и руководил штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия».

Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций, — говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе также уточнили, что Бабаиан был назначен начальником «Хатам-аль-Анбия» после того, как его предшественник на этом посту Али Шадмани был ликвидирован израильскими ВВС в июне 2025 года.

Ранее иранские военные нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и Хайфе, а также по американским объектам в Кувейте. В армейской пресс-службе заявили о поражении центров США в лагере Арифджан и израильских городов.

До этого The New York Times сообщила о разработке Ираном трехэтапной операции «Безумец», нацеленной на объекты США и Израиля. По данным издания, план предполагает удары по израильской территории и американским базам в арабских странах с целью сделать конфликт максимально затратным для противника.