Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 20:21

Израиль ликвидировал ключевую фигуру в военном штабе Ирана

Израильские ВВС ликвидировали начальника центрального штаба ВС Ирана в Тегеране

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские ВВС нанесли удар в Тегеране, ликвидировав начальника центрального штаба ВС Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Бабаиан занимал пост главы военного штаба верховного лидера и руководил штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия».

Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций, — говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе также уточнили, что Бабаиан был назначен начальником «Хатам-аль-Анбия» после того, как его предшественник на этом посту Али Шадмани был ликвидирован израильскими ВВС в июне 2025 года.

Ранее иранские военные нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и Хайфе, а также по американским объектам в Кувейте. В армейской пресс-службе заявили о поражении центров США в лагере Арифджан и израильских городов.

До этого The New York Times сообщила о разработке Ираном трехэтапной операции «Безумец», нацеленной на объекты США и Израиля. По данным издания, план предполагает удары по израильской территории и американским базам в арабских странах с целью сделать конфликт максимально затратным для противника.

Иран
Израиль
военнослужащие
удары
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпело неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.