Фельдшер раскрыла правду о ранениях в зоне СВО Фельдшер Суетолог за год службы ни разу не встречала пулевых ранений у солдат

Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты с позывным Суетолог за почти год службы не столкнулась ни с одним пулевым ранением, сообщает РИА Новости. По ее словам, основная масса травм у бойцов — от осколков, которые отличаются друг от друга размером и формой.

Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идет дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения, — поделилась фельдшер.

Ранее Минобороны РФ разработало проект указа, уравнивающий добровольцев с контрактниками и мобилизованными в праве на выплаты за ранения и гибель. Документ подготовили для обеспечения равной социальной защиты всех категорий участников специальной военной операции.

До этого глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что российские военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО, смогут участвовать в будущих Паралимпийских играх. Он напомнил, что паралимпийское движение исторически связано с реабилитацией раненых, и допустил включение таких спортсменов в национальные команды на общих основаниях.