Что подарить мужчине на День влюбленных

На каждый день

День святого Валентина — отличный повод, чтобы порадовать любимого человека чем-то приятным. В этот день влюбленные всего мира оказывают друг другу милые сердцу знаки внимания, а также имеют отличную возможность рассказать о своих чувствах.

Не знаете, что подарить на 14 Февраля? Какой подарок сделать мужчине на 14 Февраля, чтобы этот день надолго запомнился приятными воспоминаниями?

Ниже мы делимся идеями подарков на День святого Валентина и рассказываем, что лучше подарить парню на 14 Февраля.

Идеи подарков на 14 Февраля

Валентинка — самый традиционный символ Дня святого Валентина, который можно подарить мужчине на 14 Февраля. Валентинки влюбленные писали друг другу еще в XV веке. Они представляли собой настоящие произведения искусства из красивой бумаги, украшенные великолепной росписью.

Предлагаем вам сделать такой подарок на День влюбленных.

Вот некоторые примеры оригинальных самодельных валентинок, которые легко и просто может сделать абсолютно каждый:

Сладкая валентинка. Купите красивые конфеты или мармеладки, вырежьте широкую полоску из плотного картона и склейте ее в виде сердца так, чтобы получилась стенка коробочки для конфет. Вырежьте донышко в виде сердца и соедините его со стенкой. При желании добавьте перегородки внутрь коробочки, если хотите, чтобы конфетки лежали одна к одной. Положите сладости внутрь и запакуйте коробочку в красивый подарочный целлофан.

Еще один вариант сладкой валентинки. Вырежьте сердечки из картона, велюра или любой другой плотной красивой ткани, сшейте их друг с другом красивой нитью, оставив небольшое отверстие. Всыпьте внутрь разноцветные шоколадные драже, зашейте или скрепите степлером отверстие так, чтобы драже не высыпались. К обоим вариантам можно добавить милые самодельные открыточки с признанием в любви.

Игральная валентинка. Еще один оригинальный подарок на 14 Февраля. Купите набор игральных карт, положите их рубашкой вверх и каждую проколите дыроколом с левой стороны. Свяжите их красивой ленточкой так, чтобы получилась своеобразная книжка. На обложке напишите надпись «N причин, почему я тебя люблю» (N — количество карт в колоде, которую вы купили). На каждой карте напишите или наклейте надпись с одной из причин. Также при желании можно распечатать и наклеить небольшие совместные фото друг с другом. Все ограничивается лишь вашей фантазией.

Валентинка в банке. Еще одна интересная идея подарка парню на 14 Февраля. Понадобится красивая прозрачная баночка с закручивающейся крышкой. Наполнить ее можно чем угодно, например насыпать те же разноцветные драже (в идеале красные, белые или розовые, чтобы выдержать стиль праздника), а открытку с признанием в любви можно прикрепить к самой баночке. Еще один вариант — положить в банку печенье с предсказаниями. Декорировать саму банку можно разными способами, в интернете есть множество видео с пошаговой инструкцией. При желании можно сделать ее такой, чтобы она вписалась в интерьер и грела взгляд любимого долгие годы.

Парный подарок на День влюбленных

Нет ничего проще, чем подарить на 14 Февраля что-то в двух экземплярах, чем будет пользоваться каждый из вас. Вот несколько примеров.

Парные футболки или свитшоты с какой-то надписью или принтом, отражающими вашу пару.

Парные кружки для чая или бутылки для воды.

Парные ежедневники или записные книжки.

Парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать девиз вашей пары либо что-то приятное.

Парные кошельки с принтом на заказ.

Парные USB-флешки с гравировкой.

Парные обложки для паспорта.

Парные брелоки.

Парные шапки.

И так далее. Здесь, опять же, все зависит исключительно от вашей фантазии.

Оригинальные бытовые мелочи как подарок на 14 Февраля

Здесь также есть где разгуляться, если не знаете, что подарить на 14 Февраля. Предлагаем несколько вариантов.

Прессованное полотенце для лица и рук в виде сердечка.

Ароматное мыло для рук или ароматические свечи. Такой подарок на День влюбленных можно изготовить также своими руками.

Рамка с вашим совместным фото, которую любимый сможет поставить на рабочий стол или повесить на стенку.

Эффектная баночка с ароматным чаем или кофе.

Вечный календарь.

Форма для льда в виде сердечек.

Теплый плед или халат — также отличный подарок мужчине на 14 Февраля.

Мужской фартук для кухни.

Зимние варежки или перчатки.

Магнит на холодильник с признанием в любви.

Проектор звездного неба, RGB-светильник или лава-лампа, которые помогут любимому расслабиться после напряженного рабочего дня.

Любая красиво упакованная крафтовая косметика для мужчин.

Средства для бритья или средства по уходу за бородой.

Декоративная подушка.

Домашние тапочки.

Приятный на ощупь шарф.

Набор инструментов (для любителей что-либо мастерить).

Подарить мужчине на 14 Февраля также можно фотокнигу с совместными воспоминаниями.

Съедобный подарок мужчине на 14 Февраля

Ваш любимый мужчина любит вкусно поесть? Тогда нет ничего проще, чем приготовить для него подарок на День влюбленных своими руками. Такое внимание он точно оценит.

Варианты блюд могут быть разные. Что подарить на 14 Февраля любимому гурману, зависит от вашей фантазии и кулинарных предпочтений избранника.

Вот несколько вариантов.

Большая пицца в виде сердца или маленькие порционные пиццы-сердечки.

Торт в форме сердца (можно сделать как сладкий, так и мясной).

Пирожные, имбирные пряники или печенье в виде сердец.

Горячий какао-напиток с зефирками маршмеллоу или ароматный глинтвейн, оформленные в кружки в виде сердец.

Либо же можно просто приготовить ваши совместные любимые блюда и организовать уютный романтический ужин при свечах.

Сертификаты и мастер-классы

Подарок на День влюбленных может быть не только вкусным и практичным, но также подарить новые эмоции и умения.

Например, если ваш любимый мужчина любит повозиться с предметами мебели, очень кстати в подарок на 14 Февраля придется мастер-класс по реставрации мебели или столярному делу.

Оригинальный подарок на 14 Февраля для любителей адреналина: разовый урок езды на мотоцикле, сертификат на прыжок с парашютом, заезд на гоночном автомобиле по гоночному треку, урок с инструктором на яхте, катере или квадроцикле, полет в аэротрубе или мастер-класс по стрельбе в стрелковом клубе, урок верховой езды в конном клубе. Выбор зависит от хобби любимого мужчины.

Ценители более спокойного отдыха оценят сертификат на массаж. Этот подарок мужчине на 14 Февраля придется особенно кстати, если у него сидячая офисная работа или, наоборот, ежедневные изнурительные физические нагрузки.

Ваш мужчина любит пританцовывать под любимые треки? Тогда отличный подарок на День влюбленных — сертификат на урок танцев. Направление можно выбрать исходя из музыкальных предпочтений избранника. Это могут быть, например, уличные танцы, а то и вовсе какое-то направление парных танцев, куда вы сможете пойти вместе с любимым. Также многие школы танца могут сделать подарочный сертификат, где можно выбрать направление перед посещением, а то и посетить каждое.

Любителям игр, пазлов и конструкторов

Подарок парню на 14 Февраля также может отражать, насколько вы внимательны к его хобби. Можно рассмотреть следующие варианты.

3D-конструктор (LEGO или деревянный). Он должен отражать увлечение возлюбленного. К примеру, это может быть гоночная машина, космическая ракета или фигурка любимого героя, которые можно будет неспешно собирать в свободные вечера.

Также подарить мужчине на 14 Февраля можно деревянные пазлы или головоломку. Здесь так же, как и с конструктором: чем сложнее детальки, тем увлекательнее. Также такие вещи интересно собирать сообща, ведя уютные беседы на разные темы.

Компьютерная мышь, наушники, микрофон либо любой другой девайс, которые придутся очень кстати для любителей компьютерных игр.

Настольная игра для двоих — не только прекрасный подарок на День влюбленных, но также и повод посостязаться в смекалке и провести приятный вечер наедине друг с другом.

Идеи недорогих подарков на 14 Февраля

Если думаете о том, что подарить парню на 14 Февраля, чтобы получилось недорого, то обратите внимание на следующие варианты.

Закладка для книг. Отличный недорогой и практичный подарок парню на 14 Февраля. Можно купить функциональную магнитную закладку либо сделать такой подарок на День влюбленных своими руками.

Ланч-бокс. На маркетплейсах есть множество недорогих и красивых ланч-боксов с удобными отделениями внутри, которые также можно ставить в микроволновку. Удобно, практично, и, главное, любимый будет вспоминать о вас каждый раз, когда разогревает еду на работе.

Ароматизатор в машину. Недорогая и приятная мелочь, которая будет напоминать о вас мужчине с личным авто.

Ароматный травяной или фруктовый чай. Отличный недорогой подарок любимому парню на 14 Февраля. Причем такой чай можно купить как в готовой красивой упаковке, так и сделать упаковку своими руками. Особо увлекающиеся натуры могут изготовить свой фирменный чай из вкусов и ароматов, которые будут ассоциироваться только с вами.

Набор жевательных резинок «Love is...». Еще один приятный и недорогой подарок мужчине на 14 Февраля, который особо понравится любителю поностальгировать по вкусам детства.

