Мужчина украл крупную сумму у больной матери ради игрушек В Британии сын украл 30 тыс. фунтов стерлингов у матери с деменцией ради LEGO

Житель Великобритании украл почти 30 тыс. фунтов стерлингов (более 3,1 млн рублей) у своей пожилой страдающей деменцией матери и потратил ее на конструкторы LEGO, сообщает Daily Star. По данным Королевского суда Нориджа, 55-летний Мартин Уокер снял деньги с двух счетов 83-летней Кристин.

В это время его мать жила в доме престарелых, а сам Уокер отвечал за ее финансы. Однако вместо оплаты ее содержания он потратил деньги на игрушки, бензин и другие свои нужды.

Обман раскрылся, когда пансионат сообщил о долгах по оплате. В суде Уокер признал себя виновным в двух случаях кражи. Он заявил, что понимает, что совершил, и злоупотребил доверием матери.

Судья Дэвид Пью назвал преступление серьезным нарушением доверия к уязвимому человеку. В итоге Уокер получил 18 месяцев условно с испытательным сроком в два года, 180 часов обязательных работ и обязан пройти реабилитацию.

Ранее доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation показал, что число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.