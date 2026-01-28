Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 12:51

Мужчина украл крупную сумму у больной матери ради игрушек

В Британии сын украл 30 тыс. фунтов стерлингов у матери с деменцией ради LEGO

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Великобритании украл почти 30 тыс. фунтов стерлингов (более 3,1 млн рублей) у своей пожилой страдающей деменцией матери и потратил ее на конструкторы LEGO, сообщает Daily Star. По данным Королевского суда Нориджа, 55-летний Мартин Уокер снял деньги с двух счетов 83-летней Кристин.

В это время его мать жила в доме престарелых, а сам Уокер отвечал за ее финансы. Однако вместо оплаты ее содержания он потратил деньги на игрушки, бензин и другие свои нужды.

Обман раскрылся, когда пансионат сообщил о долгах по оплате. В суде Уокер признал себя виновным в двух случаях кражи. Он заявил, что понимает, что совершил, и злоупотребил доверием матери.

Судья Дэвид Пью назвал преступление серьезным нарушением доверия к уязвимому человеку. В итоге Уокер получил 18 месяцев условно с испытательным сроком в два года, 180 часов обязательных работ и обязан пройти реабилитацию.

Ранее доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation показал, что число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.

Великобритания
кражи
игрушки
матери
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пугать ребенка»: последняя жена Джигарханяна раскрыла секрет преображения
Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.