27 января 2026 в 16:43

Британия побила рекорд по количеству живущих в нищете граждан

Число живущих в крайней нищете британцев достигло почти 7 млн человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки в 7 млн человек в 2024 году, об этом свидетельствует доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.

В 2023/24 году 6,8 млн человек, или почти половина из тех, кто жил за чертой бедности, жили в очень глубокой нищете, с доходами намного ниже черты бедности <...> Это как самое большое абсолютное количество, так и самая высокая доля за всю историю наблюдений, начиная с 1994/95 года, — говорится в докладе.

Авторы исследования уточнили, что часть британских домохозяйств время от времени оказывается за чертой крайней нищеты. При этом порядка 3% населения (1,9 млн человек) никогда не выходят из данной категории.

Вместе с этим совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей), достигнув рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.

Британия
Великобритания
британцы
нищие
нищета
бедность
