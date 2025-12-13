Одесские пенсионеры оказались за чертой бедности из-за высоких цен, заявила в разговоре с РИА Новости местная жительница. По ее словам, пожилые люди не могут позволить себе даже лекарства и продукты питания.

Очень все дорого, и пенсионеры бедствуют. Они голодают, — посетовала собеседница.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у нуждающегося населения отсутствуют «навыки не быть бедными». По мнению политика, решением данной проблемы может стать образование. Оно, по словам Пашиняна, должно позволить развить трудовые навыки граждан, повысить их профессионализм и улучшить благосостояние нуждающихся.

До этого бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат сообщил, что примерно треть детей в стране растет в условиях абсолютной бедности. По словам политика, многие несовершеннолетние не получают нормальное питание, одежду и образование. Он добавил, что примерно 17% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион. Наиболее уязвимыми считаются многодетные семьи и дети, чьи родители вынуждены работать за границей.