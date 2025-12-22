Россияне назвали уровень дохода граждан, которых считают бедными

Граждан с ежемесячным доходом до 50 тыс. рублей можно отнести к бедному населению, об этом заявили опрошенные россияне в исследовании Rodin.Capital. Как передает «Газета.Ru», к среднему классу, по мнению респондентов, относятся люди с заработком от 50 до 100 тыс. рублей в месяц.

Людей с доходами от 150 до 300 тыс. рублей выделили в категорию «выше среднего». Тех, кто зарабатывает от 300 до 500 тыс. рублей в месяц, респонденты считают богатыми. При этом 45% россиян в целом удовлетворены своим уровнем доходов, но не могут позволить себе крупные покупки. Речь идет о приобретениях стоимостью более 1 млн рублей, таких как автомобиль, квартира или дача. В 2024 году таких респондентов было 42%.

Ранее сообщалось, что по уровню покупательной способности населения среди всех субъектов РФ лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. В третьем квартале 2025 года показатель в ЯНАО составил 5,85. В рейтинг также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская и Мурманская области.