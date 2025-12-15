Новый год-2026
15 декабря 2025 в 09:05

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

ЯНАО лидирует в рейтинге регионов России с самыми высокими доходами населения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место по уровню покупательной способности населения среди российских регионов, подсчитали РИА Новости на основе данных Росстата. Этот показатель высчитывается как соотношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Уровень ЯНАО в третьем квартале 2025 года составил 5,85.

В первую десятку рейтинга также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская и Мурманская области, а также Республика Адыгея. Во всех этих регионах доходы населения более чем в три раза превышают стоимость базового потребительского набора.

Разрыв по доходам между регионами достигает 7,7 раза. Наибольший среднедушевой доход в третьем квартале 2025 года зафиксирован в Чукотском автономном округе — 207,2 тыс. рублей. Этот показатель на 16,5% выше, чем годом ранее. По покупательной способности Чукотка занимает третье место.

Ненецкий автономный округ, который лидирует по покупательной способности, продемонстрировал среднедушевой доход в 171,9 тыс. рублей. Всего в восьми субъектах Федерации средние доходы превышают 100 тыс. рублей в месяц. Медианное значение по регионам составляет 56,4 тыс. рублей.

Главным аутсайдером рейтинга оказалась Ингушетия, где уровень покупательной способности населения составил лишь 1,2. Средний душевой доход в регионе составляет 26,8 тыс. рублей — это единственный регион, где этот показатель оказался ниже 30 тыс. рублей в 2025 году. Также в список регионов с низкими доходами вошли Тува, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай и Ставропольский край.

Ранее стало известно, что средняя зарплата более 150 тыс. рублей зафиксирована в четырех регионах России. В список вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

