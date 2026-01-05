Атака США на Венесуэлу
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт

Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовим вместе с NEWS.ru пушистые булочки-шалуньи! Берем 500 граммов пшеничной муки и просеиваем ее горкой в большую миску. Подсыпаем 1 полную столовую ложку сахарного песка, 1 чайную ложку соли и маленький пакетик сухих дрожжей (10 граммов).

Вливаем 300 мл теплого молока и 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Вымешиваем руками мягкое тесто для булочек в духовке. Прикрываем салфеткой и даем подойти четверть часа.

Обминаем нежную массу и делим на 12 равных колобков. Раскладываем на противне, застеленном бумагой. Смазываем взбитым яйцом, посыпаем сахарной крошкой для хрустящей шапочки.

Отправляем булочки в духовку, выпекаем в духовке при 180 °C 20 минут — до румяных щечек. Подаем, пока они тепленькие, с холодным молоком или ароматным чаем!

