В России внедрили новую практику в сфере выдачи автокредитов

Банки России с 1 января 2026 года утратили право использовать собственные методики, чтобы оценивать доходы заемщика для выдачи автокредитов, передает ТАСС. До 31 декабря 2025 года финансовые учреждения могли применять так называемый модельный подход, оценивая платежеспособность клиентов на основе собственных алгоритмов. Однако Центробанк РФ принял решение не продлевать действие этой практики.

Новый порядок был закреплен в дорожной карте, утвержденной регулятором в августе 2025 года совместно с профильными министерствами. Документ предусматривает поэтапный переход на систему, при которой решение о выдаче займа будет приниматься исключительно на основе официальной информации о доходах.

