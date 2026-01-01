Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:58

В России внедрили новую практику в сфере выдачи автокредитов

В России запретили банкам самим оценивать доходы клиентов для автокредитов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Банки России с 1 января 2026 года утратили право использовать собственные методики, чтобы оценивать доходы заемщика для выдачи автокредитов, передает ТАСС. До 31 декабря 2025 года финансовые учреждения могли применять так называемый модельный подход, оценивая платежеспособность клиентов на основе собственных алгоритмов. Однако Центробанк РФ принял решение не продлевать действие этой практики.

Новый порядок был закреплен в дорожной карте, утвержденной регулятором в августе 2025 года совместно с профильными министерствами. Документ предусматривает поэтапный переход на систему, при которой решение о выдаче займа будет приниматься исключительно на основе официальной информации о доходах.

Ранее сообщалось, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. Если в течение года ЦБ РФ повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота предупредил, что снятие суммы от 100 тыс. рублей в банкоматах регионов России может привести к блокировке. По его словам, банки оценивают такие операции как мошеннические, потому что обычные граждане чаще всего заказывают деньги в кассе.

