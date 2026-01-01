Названа минимальная сумма дохода по вкладам, которую освободят от налога

Сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей, сообщает РБК. Если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.
Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ <...> по состоянию на первое число каждого месяца, — подтвердили в Минфине.
Если в течение года ключевая ставка ни разу не окажется выше 16%, то сумма в 160 тыс. рублей будут окончательно зафиксирована как максимальный размер процентного дохода по вкладам, не облагаемый НДФЛ. Если же ставка будет повышаться, то лимит увеличится в соответствии с формулой расчета, уточнили в ведомстве.
Ранее в ЦБ заявили, что к концу 2026 года инфляция, предположительно, снизится до 4–5%. По прогнозам регулятора, ставки по кредитам станут более умеренными, а цены продолжат расти медленнее. Экономика сохранит положительную динамику, но темпы станут более сдержанными: в этом году она вырастет на 0,5–1,5%.