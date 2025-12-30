Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 19:10

Центробанк дал прогноз на 2026 год

ЦБ: к концу 2026 года инфляция может снизиться до 4–5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К концу 2026 года инфляция, предположительно, снизится до 4–5%, сообщает пресс-служба Центробанка. По прогнозам регулятора, ставки по кредитам станут более умеренными, а цены продолжат расти медленнее.

К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем, — сказано в материале.

В пресс-службе добавили, что денежные средства продолжат накапливаться на банковских счетах россиян, а реальные зарплаты и доходы населения — постепенно расти. По прогнозам ЦБ, экономика сохранит положительную динамику, но темпы станут более сдержанными: в следующем году экономика вырастет на 0,5–1,5%.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что инфляция в России под конец года зафиксировалась на отметке в 6%, а в оставшиеся дни декабря этот показатель может стать еще ниже. По его словам, текущая обстановка в экономике позволила избежать резких скачков цен перед праздниками.

