Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:46

Инфляция в России к концу года замедлилась до 6%

Новак: годовая инфляция в РФ может составить менее 6%

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Инфляция в России под конец года зафиксировалась на отметке в 6%, а в оставшиеся дни декабря этот показатель может стать еще меньше, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. По словам вице-премьера, текущая ситуация в экономике позволила избежать резких скачков цен перед праздниками.

Сейчас, за неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%, — отметил вице-премьер.

До этого в кабмине констатировали, что за последние три года прирост ВВП приблизится к 10%. Фиксировалось значительное снижение инфляции: в ноябре она замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом — до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России способствует смягчению воздействия предстоящего увеличения НДС на потребительские цены. По ее словам, регулятор уже оценил возможные последствия налоговых изменений и будет учитывать их при следующем снижении ключевой ставки.

