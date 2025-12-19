ЦБ объяснил, как не дать НДС разогнать инфляцию Набиуллина: жесткий курс ЦБ сдержит инфляцию после роста НДС

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России помогает смягчить влияние грядущего повышения НДС на потребительские цены, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что регулятор заранее оценил возможные последствия налоговых изменений и будет учитывать их при дальнейшем снижении ключевой ставки, передает «Интерфакс».

Мы считаем, что наша жесткая ДКП позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и позволяет уменьшить вторичные эффекты, все это сдерживает инфляцию, — сказала она.

Немногим ранее Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16%. Регулятор отметил, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти к 2027 году. По его словам, такой «налоговый маневр», необходимый для стимулирования бизнеса, потребует от 9 до 15 месяцев для подготовки.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что действующая повышенная ставка налога на добавленную стоимость не будет вечной. По словам главы государства, в будущем налоги будут снижаться.