Путин ответил, будет ли повышенная ставка НДС «вечной»

Действующая повышенная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) не будет вечной, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в будущем налоги будут снижаться.

Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем, — сказал глава государства.

Путин также объяснил, что налог на добавленную стоимость повысят в России для достижения сбалансированности бюджета. Глава государства отметил, что этот вопрос острый, и добавил, что он долго обсуждался в правительстве. Президент указал, что в целом удалось добиться поставленной цели за счет увеличения НДС.

До этого в ФАС заявили, что повышение НДС не дает оснований для роста цен на социально значимые продукты питания, так как для этой категории товаров сохраняется льготная ставка налога в размере 10%. Там напомнили, что закон о росте этого налога с 20% до 22% вступит в силу 1 января 2026 года.