19 декабря 2025 в 14:03

Путин ответил, будет ли повышенная ставка НДС «вечной»

Путин: повышенная ставка НДС не будет вечной

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Действующая повышенная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) не будет вечной, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в будущем налоги будут снижаться.

Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем, — сказал глава государства.

Путин также объяснил, что налог на добавленную стоимость повысят в России для достижения сбалансированности бюджета. Глава государства отметил, что этот вопрос острый, и добавил, что он долго обсуждался в правительстве. Президент указал, что в целом удалось добиться поставленной цели за счет увеличения НДС.

До этого в ФАС заявили, что повышение НДС не дает оснований для роста цен на социально значимые продукты питания, так как для этой категории товаров сохраняется льготная ставка налога в размере 10%. Там напомнили, что закон о росте этого налога с 20% до 22% вступит в силу 1 января 2026 года.

