Мощная атака на Воронеж, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 11 января

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата. Дроны, атаковавшие Воронеж, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов. Скончалась мирная жительница региона, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО за три часа сбили 33 украинских БПЛА

Накануне, 10 января, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских дрона над российскими регионами в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все сбитые беспилотники были самолетного типа.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказано в публикации.

Умерла пострадавшая при атаке ВСУ на Воронеж мирная жительница

Умерла жительница Воронежа, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом, рассказал губернатор региона Александр Гусев. Атака произошла вечером 10 января. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — сообщил он.

Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей. В настоящее время в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА

Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, одна из многоэтажек была еще не достроена. Также поврежден объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, добавил Гусев. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены», — написал он.

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что противник выпустил шесть боеприпасов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Всего выпущено шесть боеприпасов», — говорится в публикации.

Два человека пострадали при атаке FPV-дрона на Белгородскую область

Два человека получили травмы в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вражеский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Обломки беспилотников ВСУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Двоих мужчин бойцы „Орлана“ и самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, у второго — осколочные ранения ног», — сообщил он.

В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ

В результате налета дронов ВСУ на Ростовскую область два хутора остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты в шести районах. В результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Сегодня днем силами и средствами ПВО уничтожены и подавлены БПЛА в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. <…> В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский», — говорится в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что в хуторе Белгородцев Каменского района и в поселке Углеродовский Красносулинского района были выбиты стекла в нескольких частных домах. В поселке осколками также повреждены два легковых автомобиля.

