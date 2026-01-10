В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ

В результате налета дронов ВСУ на Ростовскую область, два хутора остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты в шести районах. В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня днем силами и средствами ПВО уничтожены и подавлены БПЛА в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. <…> В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский, — говорится в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что в хуторе Белгородцев Каменского района и в поселке Углеродовский Красносулинского района были выбиты стекла в нескольких частных домах. В поселке осколками также повреждены два легковых автомобиля.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки украинского дрона повредили окно частного дома. На месте происшествия работали оперативные службы, пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Дзержинским, Малоярославецким, Тарусским районами и на окраине Калуги.