Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:39

Полковник раскрыл способ освободить крупные города в зоне СВО

Полковник Баранец: РФ может освободить Сумы и Харьков с помощью местных жителей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Россия может освободить Сумы, Харьков и Днепропетровск при поддержке проживающего на территории этих городов населения, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, выступающие против украинских войск местные жители могут давать наводки и осуществлять диверсии.

Что касается Сум, как и Харькова, как и Днепропетровска, — это крупнейшие города Украины <…>. Лучший способ взять под контроль эти города — это вызвать восстание населения, которое должно выступать против украинских войск, которое должно нам подсказывать, где располагаются украинские войска. Население должно давать наводки на ракеты и даже участвовать в диверсионных и террористических актах против украинских войск, которые дислоцируются в Харькове, Сумах или Днепропетровске, — объяснил Баранец.

Ранее командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник ВС РФ Евгений Никифоров сообщил, что полоса безопасности, формируемая российской армией в Сумской области, достигла 16 километров в глубину. По его словам, вдоль линии фронта она составляет 60 километров.

