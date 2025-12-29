Армия России сформировала полосу безопасности в Сумской области Полоса безопасности в Сумской области достигла 16 километров в глубину

Полоса безопасности, формируемая российской армией в Сумской области, достигла 16 километров в глубину, сообщил командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник ВС РФ Евгений Никифоров во время совещания о ситуации в зоне военной операции с участием президента России Владимира Путина. По его словам, вдоль линии фронта она составляет 60 километров.

По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту, — доложил Никифоров.

Ранее командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев сообщил Путину, что Вооруженные силы России с нескольких направлений вошли в Красный Лиман. На данный момент в черте города ведутся бои.

До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине. В ходе совещания о ситуации в зоне СВО он доложил президенту России Владимиру Путину, что командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение армии РФ.