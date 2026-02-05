Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 09:14

Стало известно, почему российские войска не будут штурмовать Краматорск

Военэксперт Матвийчук: российская армия возьмет Краматорск в клещи вместо штурма

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские войска не станут штурмовать Краматорск в Донецкой Народной Республике, а будут брать его в клещи, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, которые передает Lenta.ru, военные ВС РФ уже начали обходить город справа и слева. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Сейчас военные обходят Краматорск справа и слева, захватывая его в клещи. Будет, вероятно, планомерное наступление с изоляцией района и вытеснением противника, — считает Матвийчук.

Эксперт отметил, что Краматорск был второй крупной линией обороны южной группировки Вооруженных сил Украины на Донбассе. Город является мощным промышленным центром, укрепленным и подготовленным к обороне. Он подчеркнул, что армия России уже вышла к его границам, а беспилотники, артиллерия и ракетные войска уже наносят удары по военным объектам внутри Краматорска.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска ударили по позициям ВСУ в районе Краматорска. Известно, что военные атаковали последний рубеж обороны Украины в Донбассе. В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы группировки войск «Юг» — в ее зоне действия ВСУ потеряли до 165 бойцов. ВС России нанесли поражение механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригадам противника.

