Несмотря на террористические атаки ВСУ на территорию России, ВС РФ не стремятся навредить народу Украины, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, украинское население — это часть российского народа.
Там живут наши люди, запуганные и запутанные, — с ними нельзя обращаться как с врагами. Наш враг — киевский режим и его европейские кураторы. А население Украины — по сути, часть нашего народа, которая волей судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов, — пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что есть только один способ положить конец ударам ВСУ по территории России.
Это выполнение задач специальной военной операции: доведение ее до конца, денацификация и демилитаризация Украины. С террористами иначе нельзя, — указал Картаполов.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают подпитывать украинский конфликт, поставляя Киеву военную технику и оружие. Дипломат отметила уникальность позиции Вашингтона, который, с одной стороны, унаследовал от предыдущей администрации затяжную конфронтацию, а с другой — пытается найти пути урегулирования.