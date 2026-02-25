Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:21

В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами

Депутат Картаполов назвал жителей Украины частью российского народа

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Несмотря на террористические атаки ВСУ на территорию России, ВС РФ не стремятся навредить народу Украины, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, украинское население — это часть российского народа.

Там живут наши люди, запуганные и запутанные, — с ними нельзя обращаться как с врагами. Наш враг — киевский режим и его европейские кураторы. А население Украины — по сути, часть нашего народа, которая волей судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов, — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что есть только один способ положить конец ударам ВСУ по территории России.

Это выполнение задач специальной военной операции: доведение ее до конца, денацификация и демилитаризация Украины. С террористами иначе нельзя, — указал Картаполов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают подпитывать украинский конфликт, поставляя Киеву военную технику и оружие. Дипломат отметила уникальность позиции Вашингтона, который, с одной стороны, унаследовал от предыдущей администрации затяжную конфронтацию, а с другой — пытается найти пути урегулирования.

Украина
Россия
Андрей Картаполов
Госдума
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша решила значительно усилить армию
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.