В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами Депутат Картаполов назвал жителей Украины частью российского народа

Несмотря на террористические атаки ВСУ на территорию России, ВС РФ не стремятся навредить народу Украины, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, украинское население — это часть российского народа.

Там живут наши люди, запуганные и запутанные, — с ними нельзя обращаться как с врагами. Наш враг — киевский режим и его европейские кураторы. А население Украины — по сути, часть нашего народа, которая волей судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов, — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что есть только один способ положить конец ударам ВСУ по территории России.

Это выполнение задач специальной военной операции: доведение ее до конца, денацификация и демилитаризация Украины. С террористами иначе нельзя, — указал Картаполов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают подпитывать украинский конфликт, поставляя Киеву военную технику и оружие. Дипломат отметила уникальность позиции Вашингтона, который, с одной стороны, унаследовал от предыдущей администрации затяжную конфронтацию, а с другой — пытается найти пути урегулирования.