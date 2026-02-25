В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса

Бизнес получил единый план реформ для достижения целевых показателей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, комментируя упомянутую премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ходе отчета правительства Национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Согласно документу, к этой дате Россия должна занять позицию не ниже 20-го места в рейтинге стран-лидеров по условиям ведения бизнеса.

Бизнес впервые получает единый план реформ, где в одном акте собраны направления от регистрации юрлиц и налогов до разрешения споров, банкротства, интеллектуальной собственности и инфраструктуры. В распоряжение заложена управленческая дисциплина: квартальная отчетность исполнителей, координация между федеральными ведомствами, участие рабочих групп и АСИ (Агентство стратегических инициатив. — NEWS.ru), доклады Минэкономразвития в правительство, рассмотрение на подкомиссии не реже двух раз в год. Отдельно предусмотрен региональный контур с KPI для субъектов РФ, что смещает фокус на реальные процедуры на местах, — рассказал Говырин.

Он отметил, что для регистрации юрлиц прорабатывается использование электронной почты, привязанной к «Госуслугам», как основного канала связи для обществ с ограниченной ответственностью и субъектов МСП. По его словам, по налогам рассматривается расширение применения мотивированного мнения, переход к ежегодным расчетам по НДФЛ вместо ежеквартальных для большинства работодателей, а также концепция предзаполненных деклараций по НДС.

При этом само распоряжение не меняет напрямую ни Налоговый кодекс, ни Трудовой кодекс, ни закон о банкротстве. Оно запускает процедуру подготовки изменений через последующие законы и подзаконные акты. Это не льгота с завтрашнего дня, а юридически оформленная программа реформирования деловой среды. Полезно было бы сделать публичную карту исполнения, где бизнес видит стадию каждого мероприятия, ответственный орган, срок и статус, — объяснил Говырин.

Парламентарий выразил мнение, что стоит жестче привязать KPI к измеримым издержкам, например сроку процедуры и числу шагов. Кроме того, по его словам, по региональному треку нужно учитывать стартовые условия субъектов и считать не только абсолютный уровень, а прогресс от базы.

