Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах Блогер Мэддисон: большинство уехавших в США россиян борются за каждый доллар

Многие переехавшие в Америку россияне зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» живущий в США блогер и стример Мэддисон (Илья Давыдов). Он пояснил, что низкие доходы часто связаны с незнанием английского языка и отсутствием американского образования.

Большинство наших тут все время в борьбе за каждый доллар, на тяжелых работах по типу мойки сортира, — отметил стример.

Свой доход в США Мэддисон назвал высоким. Блогер признался, что его ценит стриминговая платформа и «деньгами не обижает».

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бежавший из России в Израиль, заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Он добавил, что абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за рубежом.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что резкая критика России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева является кощунством. По его словам, общественное порицание вызывает не сам факт отъезда, а публичное глумление над страной и ее гражданами. Он отметил, что позиция телеведущего, который, проживая за границей, демонстративно отказывается возвращаться и выступать в России, но при этом сохраняет здесь бизнес, достойна сожаления.