Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:57

Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах

Блогер Мэддисон: большинство уехавших в США россиян борются за каждый доллар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие переехавшие в Америку россияне зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» живущий в США блогер и стример Мэддисон (Илья Давыдов). Он пояснил, что низкие доходы часто связаны с незнанием английского языка и отсутствием американского образования.

Большинство наших тут все время в борьбе за каждый доллар, на тяжелых работах по типу мойки сортира, — отметил стример.

Свой доход в США Мэддисон назвал высоким. Блогер признался, что его ценит стриминговая платформа и «деньгами не обижает».

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бежавший из России в Израиль, заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Он добавил, что абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за рубежом.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что резкая критика России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева является кощунством. По его словам, общественное порицание вызывает не сам факт отъезда, а публичное глумление над страной и ее гражданами. Он отметил, что позиция телеведущего, который, проживая за границей, демонстративно отказывается возвращаться и выступать в России, но при этом сохраняет здесь бизнес, достойна сожаления.

США
блогеры
россияне
эмигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.