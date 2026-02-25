Власти России отреагировали на падение нефтегазовых доходов и угрозу ФНБ Силуанов заявил о планах пересмотреть бюджетное правило из-за цен на нефть

Правительство намерено ужесточить бюджетное правило, снизив базовую цену на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, причина — резкое падение нефтегазовых доходов федерального бюджета, вызванное санкциями и обвалом цен на российскую нефть.

Мы видим эту ситуацию, и с тем, чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство России рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены, — заявил министр.

Министр подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах медлить с этим вопросом нельзя. Он пообещал, что решение будет принято достаточно быстро, однако не уточнил, насколько именно может снизиться цена отсечения. Сейчас этот показатель зафиксирован на уровне $59 (4500 рублей) за баррель.

В настоящее время стоимость основного экспортного сорта Urals, рассчитываемая для налогообложения, с начала года колеблется в районе $40 (3000 рублей) за баррель. Действующее бюджетное правило предусматривает компенсацию выпадающих доходов из ФНБ. Однако столь значительный разрыв между реальной ценой и уровнем отсечения грозит слишком быстрым истощением фонда.

Еще в октябре 2025 года глава Министерства финансов заявлял, что для покрытия дефицита федерального бюджета не потребуется привлекать средства из Фонда национального благосостояния. К такому выводу руководитель ведомства пришел на основе различных прогнозов и оценок.