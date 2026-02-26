Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:28

Курс рубля стал снижаться на фоне планов ужесточения бюджетного правила

Курс рубля снизился до 77,13 за доллар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курс рубля резко снизился по отношению к доллару и юаню в среду, 25 февраля, передает РБК. Эксперты связывают ослабление российской валюты с планами правительства ужесточить бюджетное правило и пересмотреть базовую цену нефти.

По данным Мосбиржи, доллар подорожал на 1,82%, достигнув отметки 77,13 рубля. Юань укрепился на 2,16% до 11,2905 рубля, что стало максимальным показателем с 28 июля 2025 года.

Эксперт компании БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин отметил, что ослабление рубля связано с заявлением министра финансов Антона Силуанова о планируемом ужесточении бюджетного правила и смещении базовой цены нефти. По словам Бабина, новые меры направлены на сохранение средств Фонд национального благосостояния России и приведут к сокращению объемов продажи валюты Центробанком.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью NEWS.ru заявил, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2026 году может составить 85–95 рублей, но оптимальным для экономики значением является 90 рублей за американскую валюту. По его словам, данный курс соответствует интересам бюджета, экспортеров и проводимой политике ЦБ. Депутат пояснил, что чрезмерно крепкий рубль, во-первых, сокращает рублевую выручку экспортеров, а во-вторых, увеличивает дефицит федерального бюджета.

рубль
валюты
доллар
бюджетное правило
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева
«Полный крах»: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «ядерным кулаком»
Пару известных американских политиков допросят по делу Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.