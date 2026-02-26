Курс рубля стал снижаться на фоне планов ужесточения бюджетного правила Курс рубля снизился до 77,13 за доллар

Курс рубля резко снизился по отношению к доллару и юаню в среду, 25 февраля, передает РБК. Эксперты связывают ослабление российской валюты с планами правительства ужесточить бюджетное правило и пересмотреть базовую цену нефти.

По данным Мосбиржи, доллар подорожал на 1,82%, достигнув отметки 77,13 рубля. Юань укрепился на 2,16% до 11,2905 рубля, что стало максимальным показателем с 28 июля 2025 года.

Эксперт компании БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин отметил, что ослабление рубля связано с заявлением министра финансов Антона Силуанова о планируемом ужесточении бюджетного правила и смещении базовой цены нефти. По словам Бабина, новые меры направлены на сохранение средств Фонд национального благосостояния России и приведут к сокращению объемов продажи валюты Центробанком.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью NEWS.ru заявил, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2026 году может составить 85–95 рублей, но оптимальным для экономики значением является 90 рублей за американскую валюту. По его словам, данный курс соответствует интересам бюджета, экспортеров и проводимой политике ЦБ. Депутат пояснил, что чрезмерно крепкий рубль, во-первых, сокращает рублевую выручку экспортеров, а во-вторых, увеличивает дефицит федерального бюджета.