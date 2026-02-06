Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:50

В Госдуме назвали идеальный для экономики курс рубля к доллару

Депутат Аксаков: курс 90 рублей за доллар соответствует «балансу интересов»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Среднегодовой курс рубля к доллару в 2026 году может составить 85–95 рублей, но оптимальным для экономики значением является 90 рублей за американскую валюту, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, данный курс соответствует интересам бюджета, экспортеров и проводимой политике ЦБ.

Эксперты прогнозируют постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару в 2026-му и ожидают среднегодовой курс в диапазоне 85–95 рублей за доллар. Полагаю, что курс 90 рублей за доллар соответствовал бы балансу интересов бюджета, госсектора, экспортеров и денежно-кредитной стратегии, — сказал Аксаков.

Депутат пояснил, что чрезмерно крепкий рубль, во-первых, сокращает рублевую выручку экспортеров, а во-вторых, увеличивает дефицит федерального бюджета. Оба эти фактора, в свою очередь, могут подстегивать инфляцию. С другой стороны, резкое ослабление курса, например до 110 рублей за доллар, также является проинфляционным фактором, поскольку ведет к росту цен на импортные товары и увеличивает издержки для населения и бизнеса, отметил Аксаков.

Ранее сообщалось, что доллар не обрушится до значений 40 рублей за единицу. По мнению аналитика Михаил Васильева, курс останется стабильным, так как на стороне рубля играют высокие цены на золото, серебро, палладий и другие металлы, а также ключевая ставка.

