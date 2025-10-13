Силуанов раскрыл, потребуются ли средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета Силуанов: деньги из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году не потребуются

Деньги из Фонда национального благосостояния не потребуются для покрытия дефицита российского бюджета в 2025 году, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, к таким выводам ему позволили прийти различные прогнозы и оценки.

Хочу сказать, что в условиях нынешнего прогноза и оценок, учитывая сложившуюся конъюнктуру, использование средств ФНБ в текущем году не потребуется, это важно, — поделился Силуанов.

Ранее министр также заявлял, что Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора. Он сообщил, что эти компании сегодня работают «с напряжением». Силуанов подчеркнул, что в настоящее время «каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий» делать не нужно. Повышение налога может негативно сказаться на ценах на внутреннем рынке.

Силуанов ранее сообщил, что существующие ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время. Силуанов подчеркнул, что цены на бензин действительно выросли, но это вызвано временным дефицитом.