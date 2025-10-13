Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 13:53

Минфин не будет увеличивать налоговую нагрузку на нефтегазовые компании

Силуанов: нефтегазовым компаниям не будут повышать налоговую нагрузку

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме. Он сообщил, что эти компании сегодня работают «с напряжением», передает корреспондент NEWS.ru.

Силуанов подчеркнул, что в настоящее время «каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий» делать не нужно. Повышение налога может негативно сказаться на ценах на внутреннем рынке.

Наоборот, принято решение об изменении порядка уплаты демпфера, который, наоборот, увеличил возможности таким образом нефтеперерабатывающих производств держать цены на нефтепродукты, сохранять их доступными для наших граждан, — подчеркнул Силуанов.

Министр также заявил, что существующие ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время. Силуанов подчеркнул, что цены на бензин действительно выросли, но это вызвано временным дефицитом.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о временном характере роста цен на топливо, связав это с факторами предложения. По ее словам, применяемые правительством меры должны способствовать стабилизации положения на топливном рынке.

